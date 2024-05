Processo Seletivo: Inscrições para 384 vagas na saúde terminam hoje 

Barra Mansa – O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SINACS), informa interessados para disputar Processo Seletivo nº 004/2024, que visa à contratação de 277 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 107 Agentes de Combate às Endemias (ACE). As inscrições encerram, às 23h59, desta terça-feira, 14, e podem ser feitas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br.

O candidato deverá clicar na aba “Inscrições abertas” e realizar o cadastro. O valor da inscrição é de R$ 69,90. A confirmação das inscrições será divulgada no dia 24 de maio e as provas objetivas no dia 16 de junho. No dia 05 de julho será publicada a homologação do resultado final. O edital está disponível em: www.barramansa.rj.gov.br/selecao-publica-ace-acs.

O presidente do SINACS, Francisco Vilela, ressaltou a importância desse concurso, realizado em Barra Mansa, e imprescindível para a saúde pública, na cidade, em especial, para controle e prevenção de doenças, entre elas, a dengue. “São profissionais que estarão nas ruas visitando as casas, detectando possíveis focos do mosquito Aedes Aegypt, bem como serão o elo da saúde com a comunidade”, ressaltou o sindicalista.

Aprovados e convocados terão salário, previsto em edital, no valor de R$ 2.834,00, mais 20% de insalubridade, podendo chegar a vencimentos de R$ 3.106,00, por 40 horas semanais. Outro item a ser observado, segundo o sindicato, é o fato de que os candidatos aos cargos de ACS, devem disputar vagas, nos bairros onde moram. Já os Agentes de Endemias podem ser moradores de qualquer localidade, inclusive, de outras cidades. Vale ressaltar que para disputar a uma das vagas basta a ter apenas 2º grau completo e ser maior de 18 anos de idade.