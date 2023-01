Procon-BM orienta sobre itens da lista de material escolar - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 08:47 horas

O início do ano traz alguns gastos extras já conhecidos pelos consumidores, entre eles, a lista de material escolar. Para economizar, continua valendo a regra da pesquisa de preços. Porém, quando o assunto é garantia de direitos, a melhor opção é a busca por informações. Assim, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa orienta os pais e responsáveis sobre os materiais que podem ser solicitados pela escola.

Na listagem, de acordo com o gerente do órgão, Felipe Goulart, os materiais considerados de uso coletivo não podem ser exigidos para os alunos com idade a partir dos dois anos.

– A legislação brasileira não permite que as escolas incluam álcool, algodão, material de limpeza, copos, pratos e talheres descartáveis, canetas para lousa, fita, cartucho ou toner para impressora, na lista de materiais escolares. Esses itens devem ser adquiridos pela própria escola – explica o gerente do Procon-BM.

Felipe lembrou ainda que a lista de material que pode ser exigido não deve constar marcas e indicações de locais para a sua aquisição. Esclareceu que fantoches, fantasias, livros, jogos didáticos, DVDs ou outras mídias, podem ser solicitados, desde que entregues aos alunos ao fim do ano letivo. Com relação aos materiais de uso pessoal, é possível optar pela compra ou o pagamento da taxa para que a escola faça a aquisição.

A listagem de materiais é elaborada pelo Procon Estadual e válida em todo o território fluminense e pode ser conferida no site: www.procon.rj.gov.br