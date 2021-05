Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 16:18 horas

Barra Mansa – O Procon de Barra Mansa fez uma pesquisa de preços em seis supermercados da região e disponibilizou uma lista com o preço de produtos básicos, nesta sexta-feira (21). A intenção era de auxiliar a população nas compras de fim de semana. A diferença de preço dos produtos entre o mercado mais caro e o mais barato foi de R$49,00.

O produto com a maior diferença no valor foi a Alcatra, saindo por R$46,17 no mercado mais caro e R$34,90 no mercado mais barato, com preço médio de R$38,78. Os itens básicos do dia a dia não estão sofrendo muitas variações no valor, como o arroz, café, alho, açúcar e materiais de limpeza.

O gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Fonseca, sugere ao consumidor que faça uma pesquisa de preços para que economize nas compras do fim de semana.

– Essa pesquisa de preço é muito importante para incentivar a competitividade entre os mercados e ajudar o consumidor a fazer uma compra mais econômica – concluiu.