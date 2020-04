Procon de Barra Mansa já autuou três supermercados por aumento abusivo

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 23:56 horas

Barra Mansa – Diante da pandemia da Covid-19, que obrigou o município a decretar somente a abertura de comércios essenciais, o Procon de Barra Mansa está trabalhando de forma intensa para fiscalizar e impedir o aumento de preço abusivo de alguns produtos, por parte dos supermercados. Nos últimos dias, conforme explicou o gerente do órgão, o advogado Felipe Goulart da Fonseca, três estabelecimentos foram autuados após denúncia de consumidores. Por dia, o Procon tem recebido uma média de 40 a 50 denúncias.

– O órgão tem feito fiscalização diariamente, inclusive aos finais de semana, e verificando se existe algum abuso nos preços. Funciona da seguinte maneira: nós pedimos notas fiscais e observamos se houve abuso ou se os estabelecimentos só estão mesmo repassando o aumento de seus fornecedores. Três supermercados já foram autuados e nós iremos continuar trabalhando para que o consumidor de Barra Mansa seja respeitado. Os abusos não serão tolerados – afirmou Fonseca.

De acordo com ele, o leite e o ovo foram os principais itens denunciados como tendo os preços alterados abusivamente. Em um dos supermercados o preço da cartela dos ovos, com 30 unidades, estava custando R$ 20,80, sendo que até poucos dias o preço médio era de até R$ 11 reais.

– Todos os itens, como o arroz, por exemplo, nós temos verificado um aumento, que normalmente é do fornecedor, mas, infelizmente, alguns estabelecimentos abusam desse fato para subir outros produtos – acrescentou Fonseca.

Com relação ao preço do alho, que de acordo com o gerente também vem sendo alvo de reclamações dos consumidores, o advogado explicou que até algumas semanas o produto era repassado ao consumidor por R$ 20 reais e que hoje está sendo comprado, dos fornecedores, pelo valor de R$ 24.

– Temos noticias de outros revendedores vendendo a R$ 29 reais. Eu não sei se vai ser mantido esse preço, mas acredito que ainda suba mais – disse o gerente.

Questionado sobre denúncias de preços abusivos de álcool em gel, Fonseca explicou que o órgão tem recebido muitas reclamações, no entanto, a alta do produto, diante da grande procura, está realmente acompanhando o valor repassado pelos fornecedores.

– Antes as empresas compravam o vidro de álcool em gel por R$ 3,90 e revendiam a R$ 6,90, o vidro de 100 ml. Hoje, diante da pandemia, estão comprando pelo preço médio de R$ 10 a 12 reais e revendendo a R$ 15. O preço está caro, mas acompanhando o fornecedor – finalizou o gerente.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (24) 988-24-7369

Por Roze Martins