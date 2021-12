Procon de Barra Mansa orienta consumidores para as compras de Natal

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 12:09 horas

Órgão está funcionando em novo endereço, no Rodoviária Shopping

Barra Mansa – Funcionando em novo endereço, o Procon de Barra Mansa (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) está orientando os consumidores da cidade sobre as compras de Natal e Ano Novo. De acordo com uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), realizada com consumidores do Estado do Rio de Janeiro, 56,5% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Natal. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, o percentual representa um saldo positivo de 3,5 pontos.

“A primeira coisa que o consumidor precisa entender, principalmente nesse período, é que não existe ‘superoferta’. Ele deve sempre desconfiar, ficar atento aos preços e pesquisar. Sobretudo, o consumidor deve prestar muita atenção nas ofertas da internet, anúncios por e-mails e redes sociais para não cair em golpes”, alertou o gerente do órgão, Felipe Goulart.

Ainda sobre as compras pela internet, o Procon orienta que os consumidores devem verificar a situação das encomendas no ato da entrega. “As pessoas devem ficar atentas também aos possíveis danos nos pacotes que são entregues, mas isso não é só nesse período de festas, mas sim com todo e qualquer produto que ele compre online. Danos e violações, que o consumidor constate nas caixas ou pacotes, devem ser registrados para que em um possível pedido de troca ou devolução a pessoa fique respaldada”.

Sobre as trocas, o gerente do Procon explica que nem todo tipo de troca é um direito assegurado por lei. Por isso, no momento da compra é importante se informar se é possível realizar a troca. “Quando o consumidor solicita a troca sem que haja defeito no produto, mas sim por motivo de preferência de cor, modelo ou necessidade de outro tamanho, o código de defesa do consumidor não obriga o lojista a substituir o item. A maior parte das lojas permite a substituição para fidelizar o cliente e para isso geralmente é exigida a apresentação da nota fiscal. Algumas oferecem prazo e indicam ao cliente, mas o consumidor deve perguntar sobre a possibilidade de troca”, ressaltou.

Novo endereço

Desde o dia 17 de novembro, o Procon está funcionando no Rodoviária Shopping, no Centro, com horário de funcionamento das 8h às 17h. “Sempre busco atendimento aqui no Procon. Já tive vários problemas resolvidos por eles, ainda quando a sede era na prefeitura. Gostei muito dessa mudança de endereço, sendo aqui no Centro ficou mais acessível”, afirmou o aposentado, Adão Teixeira da Silva.

O gerente do Procon destaca ainda que, apesar do Rodoviária Shopping abrir às 9h, o órgão inicia os atendimentos às 8h. “O consumidor que precisar do nosso atendimento, antes das 9h, pode entrar pelo estacionamento. A nossa mudança trouxe uma série de benefícios, como um ambiente mais próximo do consumidor e a celeridade na fiscalização, já que estamos mais centralizados. Nossa maior procura continua sendo para os serviços de telefonia, mas estamos aqui para atender todo e qualquer tipo de problema que o consumidor tenha”, finalizou.