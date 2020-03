Procon de Resende divulga contatos para denúncias de preços abusivos

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 12:14 horas

Resende – O Procon de Resende está disponibilizando e-mails e telefones para que a população denuncie preços abusivos em estabelecimentos do município. As denúncias podem ser feitas sem que a pessoa precise sair de casa.De acordo com o Procon, 13 estabelecimentos já foram identificados e notificados com ajuda da população.

Para denunciar, o morador pode enviar um e-mail informando o endereço completo do estabelecimento e uma foto do produto com o preço abusivo. Os e-mails são: fiscprocon@resende.rj.gov.br ou procon@resende.rj.gov.br.

A maioria das ocorrências registradas são pelo preço do álcool em geral e máscaras, que atualmente são produtos de grande procura em virtude da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Os telefones 3354-4410 ou 3354-6249 também são canais de denúncias.

– O consumidor não precisa comprar o produto com preço abusivo para comprovar, basta tirar uma foto do produto com preço e enviar por e-mail junto do endereço completo. Os fiscais irão ao local para notificar o estabelecimento. As fotos são fundamentais também para que não tenhamos denúncias falsas e, assim, o Procon possa fazer o trabalho pensando nos direitos do consumidor – explica Camila Resende, responsável pelo Procon Resende.

Mesmo com as medidas de prevenção ao coronavírus, os fiscais do Procon seguem atuando nas ruas em dois turnos. A sede do Procon funciona de forma interna e atende somente casos emergenciais, como corte de energia e corte de água.

A direção do Procon de Resende pede que os consumidores priorizem o contato pelo e-mail nesse momento, pois as linhas telefônicas podem estar congestionadas. De toda forma, o atendimento será feito.