PROCON de Resende promove mutirão de negociação na próxima terça-feira, dia 21

16 de dezembro de 2021

Evento ocorrerá na sede do PROCON

Resende – O PROCON Resende, em parceria com a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, vai realizar na próxima terça-feira, dia 21, um Mutirão de Negociação de Dívidas contraídas com a empresa. O evento acontece das 9h às 16h, na sede do PROCON, na Rua Gulhot Rodrigues, nº 257, bairro Comercial.

De acordo com o PROCON Resende, o evento é voltado para os consumidores residenciais da zona urbana ou rural de Resende, Itatiaia e Porto Real que possuem alguma dívida com a empresa. Sabendo disto, para desfrutar dos benefícios da mobilização, é necessário ter, no mínimo, uma fatura atrasada com mais de 90 dias, além de ter contrato vigente de prestação de serviço com a Enel.

Estão previstas como condições de negociação o pagamento de entrada que pode variar entre 0% até o valor oferecido pelo devedor; parcelamento da dívida em até 24 cotas; isenção de encargos (multas e juros), correção monetária ou juros de financiamento. Para isso, o titular da conta ou terceiro mediante procuração deve comparecer ao evento que se estende ao longo do dia.

“É uma oportunidade muito importante oferecida para quitação de dívidas que podem estar se arrastando há um longo tempo. Como diferencial, esses consumidores estarão livres dos encargos que tornam as dívidas ainda mais robustas, além das outras condições especiais para o pagamento. Esperamos que a população aproveite essa oportunidade. Teremos uma equipe de profissionais à disposição para analisar os casos e propor uma solução interessante”, explicou a Coordenadora Procon, Fabiana Rodrigues da Silva.

No ato da negociação é necessário ter em mãos RG, CPF, Comprovante de residência e as contas em atraso. Caso não seja o titular da conta, é válido lembrar a necessidade de ter em mãos a procuração.