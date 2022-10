Procon divulga pesquisa de preços de cesta básica e alimentos zero

Matéria publicada em 9 de outubro de 2022, 09:32 horas

Diferença de custo da cesta básica chega a R$ 38,09; pesquisa com 35 itens dietéticos foi realizada em seis estabelecimentos

Barra Mansa – O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, divulgou neste sábado, dia 08, duas novas pesquisas de gêneros alimentícios. A primeira direcionada a produtos que compõem a cesta básica e a segunda para produtos zero açúcar, zero lactose e zero glúten.

O custo da cesta básica, com 32 itens, inclusive de higiene pessoal e limpeza, foi pesquisado em seis estabelecimentos. A menor cotação ficou em R$355,91. Já o maior preço registrado foi de R$394,00. A diferença de preços de um supermercado para outro chega ao patamar de R$38,09. Um dos itens que demonstra bem esta discrepância de valores é o quilo do presunto fatiado. O custo varia de R$15,90 a R$26,90. A lata de leite em pó de 500 gramas é outro exemplo. Ela pode ser encontrada entre R$14,98 e R$20,99. O açúcar refinado está sendo vendido de R$3,49 a R$3,99.

Nos itens de limpeza, os valores entre os estabelecimentos mostram uma pequena diferença em alguns itens, como é o caso da água sanitária de 1 litro, que apresenta preços que vão de R$2,99 a R$4,29.

O gerente do Procon, Felipe Goulart, destacou a importância da pesquisa de preços. “Durante os finais de semana, os moradores costumam ir com mais frequência aos supermercados. A pesquisa é uma forma de orientar o consumidor sobre os preços mais acessíveis. Quando o assunto é economizar, vale a pena conferir os resultados divulgados pelo órgão”, revelou.

Produtos zero

A pesquisa de preços de alimentos livres de açúcar, lactose e glúten envolveu 35 itens e também foi realizada em seis estabelecimentos. O cacau de 100 gramas pode ser encontrado com valores que variam entre R$9,79 e R$23,29 a unidade. Já a farinha de arroz, 500 gramas, está sendo vendida de R$8,49 a R$10,25, enquanto a mistura para bolo zero açúcar varia de R$6,99 a R$11,75.

O consumidor que precisar de atendimento do Procon deve se encaminhar à sede do órgão, localizada na área externa do Centro Administrativo, na Rua Luís Ponce, 263, Centro.