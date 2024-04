Procon e Light farão renegociação de dívidas de consumidores em Volta Redonda

Volta Redonda – A equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) se reuniu nesta semana com representantes da concessionária de energia elétrica Light para tratar demandas dos consumidores da cidade. De acordo com o coordenador do Procon-VR, João Silveira, também ficou acertado durante o encontro que as instituições vão estreitar relações para resultar em soluções mais rápidas para a população.

“Muito importante esse diálogo, essa aproximação, para definirmos soluções mais ágeis e eficientes para os moradores de Volta Redonda. Recebemos muitas demandas e essa parceria vai beneficiar quem mais precisa, que é o consumidor”, destacou João Silveira.

Além das demandas existentes no órgão municipal, a reunião serviu também para definir que, em breve, será realizada na cidade uma ação para renegociação de dívidas dos consumidores em situação especial, com parcelamentos em até 90 meses.

“Também faremos, em conjunto com o projeto ‘Advogado Social’, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), uma ação para ajudar a população que tem direito ao desconto da tarifa social de energia elétrica a ter acesso ao benefício”, acrescentou o coordenador do Procon-VR.

Participaram da reunião Lívio Amorim, da Ouvidoria da Light, acompanhado da outra representante da concessionária, Vivian Lino dos Santos, que é supervisora do Diálogo Light – ambos são os responsáveis pelo relacionamento com os Procons dos municípios atendidos pela empresa.