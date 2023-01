Procon realiza pesquisa de preços em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 16:09 horas

Equipe fiscalizou produtos que compõem a cesta básica e alimentos ‘light’



Barra Mansa – A equipe de fiscalização do Procon, órgão vinculado à Secretaria de Governo, realizou nesta sexta-feira (27), duas pesquisas de preços. A primeira, direcionada ao levantamento do custo de 24 produtos zero açúcar, zero glúten e zero lactose. A segunda, de 32 itens que compõem a cesta básica.

A pesquisa dos alimentos zero foi realizada em três estabelecimentos do Centro da cidade, quando foi constatada diferenças de preços significativas entre os produtos. Um exemplo é o cacau: cem gramas da mercadoria têm custo que varia entre R$14,99 e R$28,19. A diferença de preços chega a quase 100%, ou seja, R$13,02. O valor da goma da tapioca (500 gramas) também chama a atenção, podendo ser encontrada de R$6,99 a R$10,75. Outro produto que apresentou alta variação foi o presunto fatiado, que variou entre 6,99 a R$29,00.

Com referência ao custo da cesta básica, a alcatra é uma das grandes vilãs da economia. O quilo dessa carne pode ser adquirido entre R$34,99 a R$54,60. A disparidade dos valores, segundo o coordenador do Procon-BM, Felipe Goulart, reforça a importância do consumidor ter acesso à listagem de preços antes de efetuar as compras.

– Essa desproporção pesa na economia doméstica. Hoje, ao sair às compras é necessário ter paciência para entrar em vários estabelecimentos e adquirir apenas aquelas mercadorias com valores mais acessíveis – destacou.

A pesquisa de preços dos itens da cesta básica foi realizada em quatro estabelecimentos. No geral, a diferença constatada foi de R$59,42. A menor cotação ficou em R$325,29 e a maior cotação em R$384,71.