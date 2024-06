Procon-RJ orienta consumidor no período que antecede Dia dos Namorados

Estado do Rio – Com a proximidade do Dia dos Namorados, o Procon do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (10) uma operação de fiscalização e orientação em restaurantes. Além disso, a autarquia divulga uma pesquisa dos produtos e serviços mais procurados neste período e novas dicas para realização das compras com segurança.

Entre esta segunda e terça-feira (11), o Procon-RJ faz a operação de fiscalização e orientação em restaurantes, uma vez que esses estabelecimentos são muito procurados no dia dos namorados. A intenção é evitar que os fornecedores cometam irregularidades.

“O intuito é, no momento da fiscalização, corrigir aquelas situações que podem ser regularizadas no ato. Contudo, se forem encontrados produtos vencidos, estragados ou locais insalubres, esse estabelecimento será autuado ou interditado, dependendo do caso”, disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Pesquisa de preço

O Procon-RJ também realizou uma pesquisa de preços de alguns dos produtos e serviços mais procurados na data, como garrafas de vinho, floriculturas e restaurantes. O intuito é orientar os consumidores sobre os preços médios que estão sendo praticados no mercado.

O menu para casal, em restaurantes com especialidades variadas, ficou em torno de R$ 161,56. Sendo o mais caro em um restaurante em Niterói, por R$ 320 e o mais barato em um restaurante em Nova Iguaçu por R$ 52.

Já nas floriculturas, o preço médio encontrado foi de R$ 115,73, em produtos que vão desde buquê de 3, 6 e 12 rosas, além de vasinhos de flores. Por fim, os vinhos pesquisados vão de R$ 21,90 a R$ 468.

Orientações aos consumidores

O Procon-RJ, por meio do presidente, Cássio Coelho, apresentou novas dicas para o consumidor realizar uma boa compra, de forma segura. Coelho destaca os cuidados na compra pela internet, a atenção com o recebimento de promoções e ofertas pela internet e as formas mais seguras de pagamento.

“Nessa importante data, o consumidor não deve comprar por impulso, pesquisar preços e tomar cuidado com fraudes, não comprar em sites que não sejam seguros, verificar dicas contra as fraudes, e conhecer seus direitos”, ressaltou o presidente da autarquia.