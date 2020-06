Procon volta a funcionar com atendimentos presenciais, de 8h às 17h, em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 17:53 horas

Barra Mansa – O Procon (Programa de Defesa do Consumidor) retornou com os atendimentos presenciais, em horário integral, de 8h às 17h, nesta segunda-feira (29), em Barra Mansa. Nas últimas semanas, o serviço ocorria em horário reduzido, para controlar a propagação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O atendimento está seguindo todas as normas sanitários, como uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social de dois metros, com a realização de dois atendimentos por vez, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

Felipe Goulart, gerente do Procon, comentou sobre o compromisso do órgão com os munícipes.

– Importante lembrar ao consumidor que os prazos que estavam suspensos voltam a funcionar a partir de hoje. O Procon sempre fará o possível para que o atendimento ocorra da melhor maneira possível e de forma segura, porque em Barra Mansa o consumidor sempre será respeitado – concluiu.