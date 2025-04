Procon-VR abre novo ponto de atendimento na Subprefeitura do bairro Retiro

Volta Redonda – A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de maio, o Programa de Orientação e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) amplia o atendimento à população com a abertura de um novo ponto de serviço na Subprefeitura do Retiro. A autarquia, que atualmente funciona no bairro Aterrado, agora também estará disponível para os moradores da região do Retiro.

Segundo o subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves, a iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor. “Esse novo ponto de atendimento do Procon vem facilitar o acesso da população da região do Retiro, além de seguir a orientação da gestão municipal, que é garantir à população um serviço público de qualidade e eficiente”, afirmou.

No novo local, os consumidores poderão registrar reclamações e tirar dúvidas relacionadas a serviços como telefonia, fornecimento de energia elétrica, compras em lojas e questões ligadas ao endividamento, entre outros. A mediação de conflitos, no entanto, continuará sendo realizada exclusivamente na unidade do Aterrado. “Todas as demandas de conflito de consumo. Apenas a mediação será feita exclusivamente no Aterrado”, explicou Júlio César.

O coordenador da Subprefeitura do Retiro, Fernando Martins, destacou a importância da novidade para a população local. “O governo municipal traz mais um serviço de grande utilidade para a população do Retiro e da região. Quero agradecer ao prefeito Neto por todo o apoio, juntamente com João Silveira (coordenador do Procon-VR) e seu assessor Júlio César Alves, ao César Augusto e ao deputado estadual Munir Neto”, disse.

O atendimento no novo posto do Procon-VR será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Subprefeitura do Retiro está localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46.