Procurado por estupro é preso com carro clonado pela PRF

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 16:37 horas

Porto Real – Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite deste sábado, 29, um homem que era procurado pela Justiça por estupro e embriaguez ao volante. A prisão foi possível pelo fato do homem ter sido abordado em um veículo clonado.

Os agentes pararam a caminhonete Toyota/Hilux, ostentando placas do município de Osasco/SP e perceberam que o motorista, de 25 anos, começou a apresentar sinais de nervosismo. Com uma inspeção mais minuciosa, os policiais descobriram que o carro era clonado. Em seguida, ao consultar o histórico do condutor, os agentes verificaram os mandados de prisão em aberto.