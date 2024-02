Produção de aço no Estado cresceu 7,8% em janeiro

Estado do Rio – O Estado do Rio produziu 762 mil toneladas de aço em janeiro, o que significa um crescimento de 7,8% em relação a janeiro do ano passado, e a 27,9% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço. No acumulado do ano passado, de janeiro a dezembro de 2023, a produção de aço bruto no Rio de Janeiro foi de 8,6 milhões de toneladas.

– A indústria siderúrgica tem expressiva relevância no crescimento econômico do Estado do Rio e do país. É grande fornecedora de insumos para diversos setores da indústria de transformação, bem como para a construção civil, que está aquecida no Rio de Janeiro, e é responsável pela geração de milhares de empregos para a população. Esse cenário tem reflexos extremamente positivos na economia fluminense, que vive hoje um momento de franca expansão – declarou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em janeiro de 2024 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, um aumento de 0,4% frente ao apurado no mesmo mês de 2023.

– Hoje somos o segundo maior produtor de aço do país, atrás apenas de Minas Gerais. Durante vários meses no ano passado, ocupamos a liderança da produção nacional, por conta do importante parque siderúrgico instalado no estado, formado por grandes empresas como ArcelorMittal, Ternium, CSN e Gerdau – destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.