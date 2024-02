Produção industrial fluminense fecha 2023 com alta de 4,5%

Estado – A produção industrial fluminense fechou o ano de 2023 com alta de 4,5%. Na comparação do mês de dezembro de 2023 com o mesmo mês em 2022, o crescimento foi de 5,5%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo IBGE, que constatou que a alta registrada pela indústria do Rio ficou bem acima do resultado nacional (0,2%). No contexto nacional, o estado exerceu a principal influência no acumulado do ano.

– O crescimento da produção industrial é um indicador do consumo de bens e, também, uma comprovação do nível de confiança do empresariado e do consumidor na economia do Estado do Rio. A indústria fluminense é um dos setores de atividade econômica que mais geraram empregos em 2023: foram mais de 18 mil novos postos de trabalho formal – comentou o governador Cláudio Castro.

Este ano, serão investidos pelo governo do estado R$ 400 milhões para a criação de 24 novos distritos industriais em território fluminense e revitalização de 10 unidades já existentes. A iniciativa faz parte da estratégia de reindustrialização do Rio de Janeiro.

– O resultado alcançado no ano passado está relacionado ao desempenho dos setores de petróleo, siderurgia e automotivo, segmentos bastante atuantes na indústria fluminense – explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.