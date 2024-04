Produção industrial tem segunda queda consecutiva, diz Firjan

Estado do Rio – A Firjan ressalta que o cenário continua adverso para o setor industrial, apesar de perspectiva de juros menores neste ano, em comparação com 2023. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção da indústria brasileira registrou, descontados os efeitos sazonais, queda de 0,3% em fevereiro em relação a janeiro – segundo recuo consecutivo.

A possibilidade de desaceleração do ritmo de cortes da taxa de juros acende o sinal de alerta, pois penalizaria ainda mais a capacidade produtiva e afetaria a taxa de investimento do país. Nesse contexto, a Firjan destaca que o apoio da política fiscal é primordial para a continuidade do ciclo de queda da taxa de juros. Construir um ambiente fiscal crível – sinalizando o cumprimento das metas estabelecidas e reduzindo a percepção de risco país – é fundamental para o equilíbrio macroeconômico. Taxas de juros mais baixas ampliariam o impacto das políticas econômicas voltadas para o aumento da produtividade, gerando efeitos positivos sobre o crescimento, o emprego e a renda.