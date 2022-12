Produtores fluminenses de cafés ‘gourmet’ dobram receita - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 07:48 horas

Vale do Café – A produção de cafés no Estado do Rio de Janeiro, principalmente a de grãos especiais, registrou aumento de 127% no faturamento para os produtores do setor e desponta como um dos segmentos do ramo de alimentos que mais se desenvolve atualmente. O poder da cafeicultura fluminense vem em constante crescimento, e, com o trabalho de incentivo da Secretaria de Agricultura, o desenvolvimento da atividade cafeeira aprimorou o cultivo e colheu premiados frutos.

Para se produzir um café gourmet, muitas especificidades devem ser observadas. A Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal, ciente da necessidade de garantir a fitossanidade (conceito utilizado para classificar a proteção de plantas ao ataque de pragas e doenças que atingem sua saúde) na agricultura, em especial na cultura do café, tem desenvolvido ações de controle, mapeamento, diagnóstico e educação sanitária junto aos produtores, visando garantir a qualidade da produção de cafés especiais em todo o estado.

– A cultura do café tem grande importância econômica e social, e a Coordenadoria Vegetal tem levado aos produtores técnicas de manejo para a garantia da qualidade fitossanitária. Com a qualidade garantida, ganham o produtor e o consumidor – disse o coordenador de Controle de Agrotóxicos, Leonardo Vicente.

Nas regiões produtoras, cafeicultores têm recebido orientações de como realizar o monitoramento, diagnóstico de pragas e uso de produtos agrotóxicos, de forma que a produção possa ter qualidade e permitir sua certificação. Este trabalho engloba também as diretrizes da Coordenadoria Setorial de Vigilância Fitossanitária, que atua em conjunto com a setorial de Agrotóxicos. Para se produzir cafés de qualidade, o primeiro passo está relacionado à origem do material de propagação utilizado na implantação do cafezal e, para isto, a Defesa Agropecuária tem monitorado e acompanhado as mudas produzidas nos viveiros determinado pela legislação.