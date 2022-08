Produtores rurais de Porto Real são auxiliados pela prefeitura na colheita de feijão

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 17:47 horas

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural ajudou a realizar a colheita de mais de uma tonelada do produto

Porto Real- A Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SMDR, auxiliou um produtor rural em uma propriedade localizada na Rua Ubaldino Graciani, no Centro, na manhã desta terça, 9, a realizar a colheita de mais de uma tonelada de feijão.

O Secretário de Agricultura, Anderson Martins, Andrinho, destacou que é gratificante para toda a equipe da Secretaria ver chegar a hora da colheita após acompanhar desde o preparo da terra, o plantio, até o momento final. “Nosso trabalho é apoiar com ajuda técnica e de equipamentos, mas é muito gratificante comemorar uma boa colheita feita com agilidade e com este resultado de quantidade e qualidade para o produtor” – Disse Andrinho, complementando que este é um compromisso da Prefeitura, através da Secretaria de prestar todo tipo de apoio aos produtores que elevam o patamar da nossa agricultura.

O Prefeito Serfiotis destacou que a Secretaria e os produtores trabalhando juntos o resultado só pode ser de grande sucesso, pois é na união que há avanços. “A terra de Porto Real é abençoada para a agricultura, a fertilidade é evidente no plantio de várias espécies de verduras, legumes e grãos” – Destacou e reafirmou o compromisso de investimentos na agricultura e pecuária através do trabalho da SMDR.