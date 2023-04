Produtores rurais de Vassouras recebem assistência jurídica

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 16:06 horas

Atendimento aconteceu através de convênio da prefeitura com a Defensoria Pública da União

Vassouras – A Defensoria Pública da União, em parceria com a prefeitura de Vassouras, já atendeu 135 pessoas só no ano passado por meio do ‘Projeto DPU para Todos’. Ao todo, quatro aposentadorias foram concedidas via administrativa, e vários pedidos de aposentadoria rural e benefício assistencial estão em fase de análise para reconhecimento de direitos.

Ainda por conta do projeto, este ano duas demandas judiciais para reversão negativa do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foram este ano, com sucesso na concessão dos benefícios.

A ação ocorre de forma itinerante com o apoio da Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural e teve mais uma edição nesta quinta-feira (13), no Parque de Exposições no Madruga.“Essa parceria é um grande sucesso. Estamos conseguindo atender de forma eficiente os produtores rurais através do acordo de cooperação com o INSS. Já foram feitos atendimentos em quase todos os distritos rurais, buscando informar e dar dignidade às pessoas que sempre trabalharam duro”, ressaltou Danilo Pereira, titular da pasta, lembrando que muitos processos se arrastavam desde a pandemia e somente agora estão sendo concluídos.

Danilo destaca que o convênio da prefeitura de Vassouras com o INSS tornou possível a realização de pedidos administrativos de benefícios dos produtores rurais. A medida, diz ele, contempla principalmente aqueles que têm dificuldade de acesso à plataforma virtual do INSS, utilizada para solicitação dos benefícios. Além de humanizar os atendimentos, o convênio agilizou os processos, já que os trabalhadores rurais passaram a ter informações sobre os documentos necessários e encaminhamentos para os órgãos públicos de fomento à agricultura e também de amparo social.