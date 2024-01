Proeis completa um ano em Volta Redonda

Volta Redonda – O Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) completa um ano em Volta Redonda nesta sexta-feira (26). Nas áreas de atuação do programa, que são os bairros Retiro e Aterrado (que engloba também o Jardim Paraíba e o Nossa Senhora das Graças), o número de roubo a estabelecimentos comerciais, por exemplo, caiu 87,5% – de 16 em 2022 para somente dois em 2023. Os roubos a pedestres também caíram de 13 para cinco, uma redução de 61,5%. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) e foram divulgados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (semop).

De acordo com a Semop, em 2022, quando o programa ainda não atuava em Volta Redonda, foram 70 registros de delitos nessas duas regiões, enquanto em 2023 esse número caiu quase pela metade, chegando a 45 registros de ocorrência. O Proeis é um convênio com o Governo do Estado que possibilitou à prefeitura contratar policiais militares para trabalhar em seus dias de folga, em conjunto com guardas municipais. O programa será ampliado para todos os bairros da cidade em breve, com a aquisição de novas 15 viaturas.

Além do Proeis, a frota vai reforçar a Operação Segurança Presente, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros.

De acordo com o levantamento do Proeis, de março a dezembro do ano passado foram 7.855 abordagens, com 436 autuações e 79 remoções de veículos em situação irregular, a maioria motos. Oito motocicletas sem placas foram apreendidas pelos agentes e 134 condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foram flagrados durante as abordagens.

Dever de todos

Com o lema “Segurança é um dever de todos” a Secretaria Municipal de Ordem Pública vem conseguindo integrar as forças de segurança e também a sociedade.

“Estamos expandindo o policiamento de proximidade, pois entendemos que o sucesso da segurança pública passa pela participação da sociedade. Já temos um planejamento feito com base na mancha criminal e na parceria com as associações de moradores atendendo às subnotificações de crime, que são aquelas situações onde o delito acontece, mas os casos não são registrados na delegacia. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. E é com essa parceria que vamos fazer Volta Redonda uma cidade segura e cada vez melhor para se viver”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou que esses investimentos na segurança pública foram possíveis graças ao interesse do Poder Público Municipal e à parceria com o Governo do Estado. “Estamos expandindo para dentro dos bairros, unindo a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Colocamos mais de 700 câmeras espalhadas por Volta Redonda que já está ajudando a prender bandidos e solucionar crimes. Estamos fazendo nossa parte em busca de uma cidade mais segura para todos e vamos continuar avançando”, concluiu o prefeito Neto.