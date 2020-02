Proeis salva turista de afogamento na Praia de Mambucaba

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 10:41 horas

Um idoso estava se afogando na praia de Mambucaba quando o Soldado Moares e o Sargento Mota realizaram o resgate

Angra dos Reis – Uma guarnição do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) realizaram um resgate de afogamento de um turista por volta das 7h, deste domingo (2) , na Praia de Mambucaba, em Angra dos Reis. Um idoso estava boiando em um colchão inflável na praia quando desceu do objeto para se apoiar na areia e não conseguia alcançar o fundo do mar.

Pessoas que estavam no local solicitavam socorro para o banhista, quando o Soldado Moraes e o Sargento Mota se deslocaram ao local para realizar o resgate do turista.

O vídeo mostra que o senhor está bem, apenas ficou assustado e exausto por ter entrado em desespero ao não conseguir retornar para cima da boia.