Professor da rede pública de Barra Mansa recebe prêmio Destaque Educação 2021

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 15:57 horas

Barra Mansa- O projeto ‘Greta Thunberg visita a nossa escola’, do professor de ciência da rede municipal de Barra Mansa, Lucas Peres Guimarães, foi contemplado este ano com o prêmio, ‘Destaque Educação’, na educaweek, um evento nacional, onde o seu projeto foi contemplado com o terceiro lugar.

Segundo o professor Lucas Peres, o projeto foi desenvolvido na escola municipal Gelson Silvino, localizado no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, se tornando o centro da proposta curricular da escola.

“Foi pensado em algo que valorizasse o meio ambiente através da motivação da ativista Greta Thunberg que o projeto foi desenvolvido, e como resultado os alunos valorizaram mais o bairro e começaram a cuidar do entorno da escola com atitudes de preservação e empreendedorismo”, destacou.

De acordo com Lucas, o projeto surgiu a partir da necessidade da mobilização e preservação ambiental que é tão necessária nos dias de hoje.

– Os alunos tinham a impressão de que o meio ambiente no entorno da escola atrasava o progresso do bairro, então, houve a necessidade de fazermos uma sequência de atividades com a turma do 8º ano, nos inspirando na ativista Greta Thunberg, tendo em vista toda a sua postura ativa no meio ambiente. Lemos um livro com a sua história e imaginamos como seria se ela visitasse a escola. Depois andamos no entorno e anotamos tudo que ela falaria que era pra mudar. Fizemos coletas de lixo no entorno da escola a cada 15 dias em um local arborizado próximo da escola, carinhosamente chamada de matinha e que se encontrava cheio de lixo – ressaltou.

O professor explicou que em seguida, os alunos usaram as garrafas pets que recolheram no local para fazer uma horta suspensa na escola, onde participaram a escola toda.

– Depois inspirados em Vik Muniz, um artista que também trabalha a questão socioambiental, fizemos uma obra de arte com o lixo recolhido. O que foi percebido pela direção da escola com este projeto, é que os nossos alunos criaram um maior vínculo com a escola, que é todo formado por um aspecto ambiental. E esse vínculo fez com que o respeito ao meio ambiente por eles se tornasse mais ativo e uma mudança de perspectiva enorme dentro da escola – concluiu.