Professor da Universidade Jean Piaget, de Angola, ministra palestra no UGB-FERP

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 11:02 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biasi (UGB-FERP) recebeu a visita do professor Mosquito Garrido, da Universidade Jean Piaget, de Angola, nesta segunda-feira (22). Ele ministrou uma palestra no campus Volta Redonda com o tema “Desafios para o Intercâmbio Sociocultural Brasil – Angola”.

Garrido fez uma breve apresentação das características econômicas e sociais do país africano e destacou a importância do intercâmbio com o Brasil.

“Angola passou por 27 anos de guerra civil, o país foi devastado e há muito o que se fazer para a sua reconstrução. E isso inclui a necessidade de mão de obra qualificada em diversas áreas. Por isso é importante que os angolanos adquiram conhecimentos e o Brasi é um excelente lugar para isso”, frisou o professor.

O evento contou com a presença de coordenadores de curso, gestores e dirigentes da instituição.