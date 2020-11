Professor de Barra Mansa cria ideia legislativa sobre acessibilidade

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 09:34 horas

Barra Mansa- Pensando na dificuldade que as pessoas com deficiência têm para se locomoverem nas ruas de suas cidades, o professor de português Robson Chaves, morador do bairro Goiabal, em Barra Mansa, criou uma ideia legislativa federal sobre padronização da acessibilidade.

– Defendo que exista melhor planejamento urbano, por exemplo, há a necessidade de técnica ao fazer uma rampa, onde colocar adequadamente um poste. Se você considerar um tetraplégico, ele tem muito menos controle corporal, por isso precisamos que padrões, no sentido de cuidado/critérios sejam estabelecidos. No meu caso, eu sou cadeirante por conta de um erro médico no momento do parto, e tive paralisia cerebral – destacou.

Segundo Robson, a ideia surgiu como consequência de sua impossibilidade de ir e vir por Barra Mansa sozinho e com certeza este é um problema que afeta muitas pessoas, por isso ele resolveu colocar em discussão. Ressaltando que só as cidades de Uberlândia e Curitiba têm acessibilidade mais adequadas.

De acordo com o professor Robson, para ser debatida a sua ideia será preciso 20 mil votos.

As pessoas podem votar entrando no link, https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=144321 clicando em apoiar e seguindo os passos indicados na própria página para salvar o voto.

“Lembrando que é necessário fazer login com o Facebook ou Gmail e o prazo é até 14 de fevereiro de 2021 pra atingir os 20 mil votos”, ressaltou o professor Robson.