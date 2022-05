Professor do UniFOA desenvolve peça 3D para substituição emergencial para área de saúde

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 18:23 horas

Hospital se beneficia de tecnologia 3D para conserto de aparelho de imagem

Volta Redonda- A inovação das indústrias em busca pela redução de custos e tempo de fabricação de objetos ganha mais atenção a cada ano. Com alta precisão e com a integridade da estrutura das peças produzidas, o professor de Design e Engenharia Laert Andrade garante – e comprova – que com o uso da tecnologia de impressão 3D é possível criar protótipos praticamente em tempo real e com custos mais reduzidos.

No início do ano, diante de um cenário emergencial, o professor Laert foi procurado para analisar a possibilidade de reconstrução de uma peça para um equipamento de raio-x que havia quebrado em um hospital da região.

“Por ser grupo de risco, não fui ao hospital para conhecer o equipamento e o que poderia ter causado a fratura da peça, contudo, após fazer algumas análises e impressões de teste, conseguimos desenvolver uma peça idêntica à quebrada”.

Cerca de 1.200 pacientes foram beneficiados com a substituição imediata da peça, que havia parado por alguns dias. “É muito gratificante saber que ter reconstruído uma peça, ainda que provisória, ajudou a minimizar o sofrimento de tantas pessoas”, comemora o professor.

Egresso do UniFOA e atualmente professor dos cursos de Design e Engenharias, Laert Andrade tem trabalhado com prototipação de produtos utilizando impressão 3D. O professor – que já publicou trabalhos em congressos nacionais e internacionais abordando a construção de produtos para ensino de desenho técnico – promove dentro das salas de aulas a criação de projetos e peças em 3D para que os alunos possam executar o trabalho de forma prática também.