Professor e colunista do Diário do Vale alerta estudantes sobre escolha no Sisu

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 11:36 horas

Segundo Raphael Haussman, alunos e familiares devem ter maturidade ao escolher o curso superior no Sisu

Sul Fluminense – As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2020 está começam na terça-feira (21) e seguem até a próxima sexta-feira (24) para estudantes de todo o Brasil, o que gera ansiedade para saber quais cursos superiores estarão disponíveis para cada um que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado.

Por isso, o professor, Coach, consultor e colunista do DIÁRIO DO VALE, Raphael Haussman, orienta os estudantes a escolherem bem os cursos que irão se inscrever no SISU. Para ele, tanto os jovens quanto seus familiares devem ter maturidade no momento da inscrição.

– O SISU requer maturidade para que o aluno não troque de carreira. Por exemplo: um rapaz tem o sonho de ser advogado, mas não conseguiu a nota o suficiente para se inscrever no curso superior e acaba se inscrevendo em um curso como engenharia de agronegócios. Depois de um tempo em que está estudando ele sai e vai para outra universidade, outro curso. Isso prejudica a carreira dele por conta do tempo que se dedica em uma faculdade – destacou Haussman.

O SISU permite que os candidatos, durante os quatro dias de inscrição, mudem quantas vezes quiserem a universidade federal e o curso superior que ele pode ingressar através da nota do Enem. Mesmo assim, é necessário ser objetivo e claro no que pretendem estudar, pois o prazo é muito curto quando se leva em conta que trata-se de uma carreira para a vida.

Impasse no Enem

Apesar do SISU estar confirmado para começar na próxima terça-feira (21), ainda não se sabe se o mesmo será adiado devido a correção de quatro casos de inconsistências na correção da segunda prova do exame, que iniciou na manhã desta segunda-feira (20) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os resultados do Enem 2019 foram divulgados na sexta-feira (17) e os casos foram encontrados no sábado (18). A equipe técnica do Inep identificou que se tratava de inconsistência na transmissão de dados que a gráfica envia ao instituto para processamento das notas e que era restrita a um grupo de participantes.

A previsão é que as correções sejam concluídas até a noite desta segunda-feira. Raphael Haussman demonstrou preocupação sobre o erro de correção registrado no Enem do ano passado.

– Este tipo de erro incomoda porque aumenta a tensão que os jovens estão sentindo no momento. Eles querem saber sobre as notas e quais cursos poderão estudar e com este erro a ansiedade aumenta. Fora que este tipo de erro permite questionar a credibilidade do concurso. Creio que o SISU será adiado, pois ainda tem muitas incertezas sobre a prova. Seria melhor analisar os possíveis erros antes de divulgar, pois seria uma irresponsabilidade se encontrassem novos erros após a divulgação e teria que recomeçar tudo de novo – concluiu Raphael.

Calendário

Após as inscrições, no dia 28 deste mês sairá o resultado da chamada regular. Entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro sairá o prazo para os candidatos participarem da Lista de Espera, onde alunos que não atingiram a pontuação necessário podem se inscrever e ficar aguardando uma eventual vaga surgir.

No mesmo dia a matrícula da chamada regular será disponibilizada com os dias, horários e locais de atendimentos definidos por cada instituição em seu edital próprio. A partir do dia 7 de fevereiro acontecerá a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições.

Inscrições

O candidato precisa estar com o numero de inscrição e a senha do Enem 2019 para se inscrever. O sistema costuma apresentar lentidão e travamento nas primeiras horas devido ao grande número de acesso. São oferecidos os cursos de universidades federais, onde as instituições podem oferecer vagas para Bacharelado, Licenciatura ou Tecnológico. O candidato pode escolher até duas opções de curso. No último dia (24) não será mais possível fazer alterações nos cursos.

Vagas

Em certos cursos , pode haver três modalidades de concorrência como vagas de ampla concorrência, vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas e vagas destinadas às demais ações afirmativas na instituição. O candidato deve optar por uma dessas modalidades, no momento da inscrição, de acordo com seu perfil.