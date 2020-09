Professor Jairo Conde Jogaib morre aos 89 anos

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 09:09 horas

Volta Redonda – O professor e doutor Jairo Conde Jogaib morreu aos 89 anos. A UniFOA e o Lions Clube de Volta Redonda publicaram notas de pesares pelo falecimento do professor. O velório começará às 9h30, desta quarta-feira (30), com sepultamento previsto para às 11h30, no Portal da Saudades, em Volta Redonda.

“É com profundo pesar que FOA e UniFOA se despedem de seu membro fundador Professor Doutor Jairo Conde Jogaib, que sempre se destacou por sua competência profissional e por seu perfil acolhedor e comprometido com os mais importantes valores de justiça e solidariedade. Sua história pessoal se confunde com a história de nossa Instituição, cujo futuro refletirá, para sempre, seu exemplo de fé e resignação, mas também de coragem e determinação. A família FOA/UniFOA oferece seu apoio aos familiares e amigos do querido e admirado Dr. Jairo, e promete guardá-lo no coração e tomar seus ensinamentos como exemplo de conduta”, comunicou a UniFOA em nota.

Já o Lions Clube Volta Redonda destacou o professor Jairo como companheiro e que ajudou o clube por 60 anos a servir a comunidade voltaredondense.