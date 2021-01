Professora de Barra Mansa conquista primeiro lugar em Feira Brasileira de Ciências

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 16:23 horas

Barra Mansa – Uma professora da rede municipal de ensino de Barra Mansa foi destaque na a Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic). A mestra Flávia Fernanda, que leciona no Colégio Washington Luiz, ficou em primeiro lugar na categoria pós-graduação com o seu trabalho sobre criação de perfumes. Com o reconhecimento, ela garantiu uma credencial para participar do congresso internacional, que acontecerá na Colômbia.

Canal

O passo a passo da criação dos perfumes pode ser acompanhado no segundo episódio do canal ‘Do aprender ao ensinar’, que a Secretaria de Educação desenvolveu para os estudantes no período de recesso escolar, no link:https://www.youtube.com/watch?v=jd36ECnJDCo&feature=youtu.be

De acordo com a professora Flávia Fernanda, a ideia de iniciar o projeto surgiu com o intuito de inovar a forma de ensino, utilizando o Laboratório de Pesquisa e Iniciação Científica.

– Em 2017, iniciei as aulas de criação dos perfumes, utilizando essências com diversos tipos de fragrâncias. Com o tempo, fui percebendo o interesse dos alunos e cada vez mais busquei o aperfeiçoamento da prática através de cursos. Ainda não há uma data prevista para o congresso devido a pandemia, mas confesso que estou muito feliz e ansiosa para participar – celebrou Flávia.

Laboratórios

Hoje Barra Mansa conta com 20 Laboratórios de Pesquisa e Iniciação Científica, em diferentes unidades escolares. A meta da prefeitura é inserir nas demais escolas até 2022. O espaço tem um papel fundamental no estímulo à alfabetização científica que vem agregando conhecimento e contribuindo com descobertas inovadoras.