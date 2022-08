Professores de Barra Mansa participam de encontro de formação continuada na Fazenda da Posse

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 16:55 horas

A ação contou com a participação de docentes do 3º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação (SME), iniciou nesta terça-feira, dia 16, o ‘XV Somando Experiências, Multiplicando Sucessos’. A abertura da ação aconteceu na Fazenda da Posse, com uma apresentação dos alunos da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 Professor João Batista de Barros. O encontro de formação continuada segue com programação até o próximo dia 31, reunindo professores de toda a Rede Municipal de Ensino.

A organização do evento de abertura, formada por Lélia Abrahão, Sávio Cesar Lopes e Lolita Magaldi, que fazem parte da Assessoria de Anos Iniciais, explicou que o encontro tem o objetivo de promover a troca de experiências entre os professores. “Reuniões como esta são importantes para partilhar as abordagens de sucesso em cada uma das unidades. Hoje estamos realizando a abertura com a participação dos professores do 3º Ano dos anos iniciais, trazendo como tema a nossa cidade”, destacou Lolita.

Segundo Sávio Cesar Lopes, a Fazenda da Posse foi escolhida como local da abertura por conta da referência histórica para o município. “As turmas de 3º Ano são as que estão abordando em sala de aula a história do nosso município, então nada melhor que escolhermos a Fazenda da Posse para a realização desse encontro, é um local que faz parte da identidade da cidade”, disse Sávio.

A primeira apresentação do ciclo formativo contou com trabalhos realizados pela Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre. “Em março nós realizamos, aqui na Fazenda da Posse mesmo, uma formação sobre a história de Barra Mansa, para que os professores pudessem desenvolver o tema em sala de aula. Como resultado desse trabalho, nós trouxemos a Escola Eliete, que é o nosso polo de alfabetização, para mostrar o que foi desenvolvido colocando a história da cidade dentro da sequência didática, mostrando para as outras professoras o que foi realizado com os alunos daquela unidade”, explicou Lélia.

Novos Tempos

De acordo com a gerente de Educação Básica da SME, Alessandra Mara Leone Magalhães, o encontro, que não acontecia desde 2019, teve que se adaptar para atender a demanda dos novos tempos. “Ficamos sem realizar este ciclo formativo por dois anos, por conta do período de pandemia da Covid-19. Este ano estamos voltando com muitas novidades, entre elas a divisão por segmentos. Antes o encontro era realizado em apenas um dia, agora separamos em grupos e em dias diferentes, relacionando as áreas de atuação”, explicou Alessandra.

A gerente de Educação Básica acrescentou ainda a importância do encontro e da troca de experiência entre o corpo docente das unidades da rede. “Esse trabalho que realizamos é uma forma de valorizar as boas práticas realizadas pelos professores. Temos trabalhos brilhantes, que por muitas vezes ficam restritos à sala de aula e a escola, a partir de atividades como estas tais práticas servem de referência para outros professores”, concluiu Alessandra.