Professores de BM decidem manter greve por tempo indeterminado

Barra Mansa – Os professores da rede municipal de ensino decidiram, em assembleia extraordinária nesta sexta-feira (24), manter a greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início no dia 22 deste mês e, segundo a categoria, será mantida até que a prefeitura concorde em revogar a mensagem, aprovada pela Câmara de Vereadores por 15 votos a 2, que mantém o pagamento do piso nacional, mas reduz o adicional de regência de 95% para 20%.

Na manhã de quinta-feira (24), o prefeito Rodrigo Drable se encontrou com representantes do Sepe-BM em uma reunião na Fazenda da Posse. Na ocasião, também estiveram os secretários de Educação, Finança e Administração – Marcus Barros, Leonardo Ramos e Luiz Furlani, respectivamente.

Durante o encontro, a prefeitura apresentou uma proposta muito semelhante à que já tinha sido entregue pela Secretaria de Educação. A medida foi rejeitada, novamente, durante a assembleia desta sexta-feira.

De acordo com o diretor do Sepe-BM , professor Carlos Roberto, o Beto, a categoria quer que a mensagem aprovada pela Câmara seja revogada – ou seja, que o adicional de regência se mantenha em 95%, além do pagamento do piso nacional. Contudo, segundo Beto, a assembleia validou a proposta, feita por Drable, de fazer uma reunião com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) para fazer uma análise conjunta dos dados financeiros do município. “Queremos saber qual será o impacto dos professores na folha de pagamento”, justificou.