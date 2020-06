Professores de Educação Física se unem em campanha de doação de sangue em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 16:59 horas

Cerca de 250 profissionais estão envolvidos; entre a próxima sexta (19) e sábado (20), cerca de 40 profissionais comparecerão ao Hemonúcleo do HSJB

Volta Redonda – Um grupo de professores de Educação Física entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE nesta quinta-feira (18) para falar sobre uma ação solidária de doação de sangue que acontecerá entre a manhã desta sexta-feira (19) e sábado (20), para repor os estoques de bolsas de sangue, para o Banco de Sangue do Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O grupo é formado por 250 professores, mas segundo um dos envolvidos, cerca de 70 profissionais confirmaram presença até o momento; porém nos dois primeiros dias da campanha, somente 40 pessoas poderão fazer a doação, devido o limite estabelecido por dia dentro da unidade de saúde, que comporta até 20 doadores.

Rodrigo Peixoto dos Santos, de 47 anos, morador do bairro Normândia, em Volta Redonda, é professor universitário e explicou ao DIÁRIO DO VALE, detalhes do projeto.

– Ao todo, somos 250 professores. Nos foi informado que por dia, somente 20 pessoas podem fazer a doação. Como serão dois dias, inicialmente, serão 40 profissionais, já confirmados. Outros 30 professores que estão na lista, também pretendem doar e terão que ir nos próximos dias. Muitos deram o nome, porém como há algumas restrições, talvez, nem todos consigam doar neste primeiro momento – explicou.

De acordo com o professor, a ideia surgiu com a intenção de chamar a atenção da população para a campanha ‘junho vermelho’, para estimular a doação de sangue, e também a preocupação dos profissionais de Educação Física com a saúde da população; além de casos envolvendo vítimas de Covid-19.

– Muitas pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Em alguns casos, com vítimas fatais, algumas características têm chamado a nossa atenção, como o déficit do sintema imunológico e doenças associadas ao sedentarismo, como: obesidade, diabetes, hipertensão entre outras. Essas doenças podem ser prevenidas e tratadas com exercícios físicos orientados por profissionais de Educação Física, que controlam a dosagem desse exercício de acordo com a necessidade de cada pessoa; além do acompanhamento médico adequado, claro. Devido a isso, buscamos esclarecer a população que somos profissionais da área de saúde e que podemos através da nossa profissão, salvar vidas. Nada melhor que começar com esta ação: doando nosso sangue. Nosso slogan é: ”Somos profissionais da saúde, fazer o bem está no nosso sangue” – completou.

Ainda segundo o professor, camisas confeccionadas pelos professoras, serão utilizadas durante a campanha. ”Todos estarão utilizando camisas da campanha no momento da doação. Queremos estimular esta ação e mostrar que somos da saúde e decidimos ajudar essas pessoas que tanto precisam”, finalizou.

As doações da campanha acontecerão nesta sexta-feira, dia 19, de 7h às 13h e no sábado, dia 20, de 7h às 12h.

Quem tiver interesse em colaborar, as doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, nas instalações do Hospital São João Batista, em Volta Redonda.