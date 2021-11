Professores do MEP avaliam o tema da redação do Enem 2021

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 15:40 horas

Volta Redonda- Um tema exigente, porém, sem fugir do padrão INEP(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), já conhecido dos outros anos. Foi dessa forma que os professores voluntários do Pré-vestibular cidadão do MEP (Movimento Ética na Política), de forma quase consensada, consideraram o tema da redação do Enem(Exame Nacional do Ensino Médio) – “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

A professora em Língua Portuguesa e professora substituta do Pré-vestibular Cidadão, Juliana Lima, afirmou que a prova de linguagens exigia fôlego, pois apresentou vários textos longos. “Já a redação trouxe um tema bastante pertinente. Muitos cidadãos não tiveram acesso aos programas sociais por falta de documentação. No entanto, os alunos das escolas públicas que tiveram poucas aulas de sociologia e de geografia, por exemplo, com certeza encontraram dificuldades para embasar a argumentação. Ainda que os textos de apoio tenham sido bem escolhidos, muitos devem ter sentido isso”, explicou.

Já Abigail Ribeiro, professora na área de Linguagens no Pré-vestibular Cidadão, acredita que a realidade de um Enem excludente foi lançada aos olhos dos candidatos.

– Se os que fizeram a prova são os privilegiados que não se preocupam com o contexto em que o país está imerso e que acreditam na realidade de um Enem com a “cara do atual governo”, certamente se prejudicaram muito no repertório necessário para desenvolver um tema que escancara seus privilégios. Pode-se perceber que, por mais que tenha havido censura, os educadores responsáveis pela elaboração da prova sempre se superam na abordagem e fidelidade à proposta interdisciplinar e de adesão à democracia e aos direitos humanos – ressaltou a professora Abigail.

A professora Beatriz Pacheco, mestra em Comunicação e Cultura e licenciada do Pré-vestibular Cidadão, disse que assim que viu a proposta de redação do Enem, pensou e comentou que aqueles funcionários que se demitiram do Inep fizeram seu trabalho primeiro pra depois denunciar o desmonte. “Falo isso, pois o tema exige um cidadão participativo e reflexivo, preocupado com questões sociais e segue um padrão já sedimentado pelo exame. O tema chama atenção da sociedade para o direito ao registro civil e levanta questões relativas à igualdade, à liberdade e à justiça”, comentou a professora Beatriz.

Para o engenheiro Ciro Santos, mestrando em administração pública e professor de redação no Pré-vestibular Cidadão, a proposta de Redação do Enem 2021 é cirúrgica ao abordar a falta de acesso a documentos civis básicos, enquanto instrumento de uma visão macro de desigualdade social. “Como é de praxe, o concurso traz um elemento de profunda reflexão, onde é esperado que o candidato não somente discorra sobre o problema, mas também trabalhe a intertextualidade e agregue seus próprios conhecimentos e vivências para argumentar sobre uma proposta de solução”, destacou o professor de redação.

Na opinião de Elisa Andrade, professora na área de Linguagens no Pré-vestibular cidadão, ressaltou que ao primeiro contato ela acredita que os candidatos tenham se assustado com o tema, pois praticamente não há debates sobre o assunto. Apesar disso, em um segundo momento, com mais calma, é possível encontrar caminhos para a argumentação nos próprios textos motivadores. Um deles, “Mapa da invisibilidade no Brasil”, afirma que há uma lei que garante gratuidade no registro de nascimento e mostra números surpreendentes de indivíduos sem identificação. “E por aí já aparece uma questão: se é gratuito, por que tantos não usufruem desse direito? Os temas de redação do Enem de todos os anos promovem discussões importantes e é urgente que as reflexões que surgirem por meio deste último estimulem ações que busquem solucionar tal problema. É inadmissível que, em pleno século XXI, haja tantas pessoas invisíveis no Brasil”, lamentou a professora Elisa.

Para Alexandre Batista da Silva, doutor em Língua Portuguesa e professor no Pré-vestibular Cidadão, todos os temas de redação das provas anteriores do Enem foram um problema social. Desse modo, sempre há um estrato social que perde acesso aos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Brasileira.

“A exigência é que o candidato reflita sobre as causas e soluções dessa situação. Nesse sentido, o tema proposto para redação da versão do certame deste ano está absolutamente entro desse padrão. Corrobora, ainda, para essa ideia, o fato de o candidato ter sido convidado para uma reflexão sobre um problema que merece atenção social sem, contudo, se envolver em paixão política fervorosa. O tema foi, por isso, perfeito. O que se deve questionar com muita criticidade é qual foi a motivação para o nervosismo criado dias antes da avaliação. Fica claro o descontrole dos administradores desse concurso no tratamento de uma questão que envolve um momento tão importante para milhões de pessoas”, opinou o professor Alexandre.