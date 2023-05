Professores serão treinados numa parceria entre as secretarias de Educação e da Polícia Militar

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 08:08 horas

Estado do Rio – O Governo do Estado, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, lança na próxima quarta-feira (10/5), às 9h, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, programa de treinamento de gerenciamento de risco para profissionais da Educação.

— O treinamento dos profissionais de Educação pela Polícia Militar vem se somar a outras iniciativas que nós estamos fazendo para aumentar a segurança dos estudantes e dos educadores. O Comitê Intersetorial de Segurança Escolar está trabalhando ainda em outros projetos, como o aplicativo Rede Escola, que vai permitir a comunicação imediata entre a comunidade escolar e a Polícia Militar. Como tenho reiterado, a Educação é nossa prioridade — declarou o governador Cláudio Castro.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, a parceria entre a pasta e a Polícia Militar tem como objetivo aumentar a proteção de alunos e profissionais do ensino. O projeto começará pelo treinamento de cerca de 450 professores de Duque de Caxias.

— O treinamento é para que os profissionais saibam como agir em um primeiro momento, em situações de conflito ou crise, antes da chegada da Polícia Militar à escola. A iniciativa faz parte das ações integradas de segurança e cultura de paz determinadas pelo governador Cláudio Castro — afirmou a secretária Roberta Barreto.

As aulas serão dadas aos profissionais das redes estadual e municipal de Educação por policiais militares do Programa Patrulha Escolar e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

— Montamos uma excelente equipe de policiais militares para atuar como instrutores no ciclo de formação de servidores da rede de ensino. Vamos transmitir os conhecimentos necessários para lidar com situações de crise até a chegada da polícia. Nosso treinamento é baseado em protocolos internacionalmente consagrados — explicou o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de Polícia Militar.