Profissionais da Educação de Angra dos Reis começam a receber notebooks

Angra dos Reis – Investindo em tecnologia e inovação, a Prefeitura de Angra busca oferecer uma educação de mais qualidade para os mais de 22 mil alunos da rede pública municipal de ensino. Para isto, uma das ações desenvolvidas é a entrega de notebooks de última geração para os professores, pedagogos e gestores de todas as escolas.

Os primeiros 150 dos mais de 1.200 aparelhos foram entregues na noite dessa terça-feira (30), em uma cerimônia realizada no auditório da Estácio de Sá, com a presença do prefeito Fernando Jordão.

– Estes notebooks são uma ferramenta importante para vocês ajudarem nossos alunos. Com eles, vocês poderão preparar as aulas, fazer pesquisas e também se capacitar. Nós queremos que a retribuição de vocês para o município seja em forma de bons projetos, bons planos de aula para educar melhor as nossas crianças, jovens e adultos – destacou o prefeito Fernando Jordão, lembrando que, no ano que vem, a Educação também entregará tablets para todos os alunos da rede.

Os notebooks são de última geração: Vaio FE 15, Core i7, 8Gb Memória, SSD 256 GB, Tela 15,6” e Windows 10 Pro.

– Quando aceitei o desafio de conduzir a Educação do município de Angra dos Reis, o prefeito Fernando Jordão me pediu para inovar. E este é um passo importante que estamos dando neste sentido, com um investimento de cerca de R$ 7 milhões. É com a alma cheia de alegria que participo deste momento como um agente da Educação – frisou Paulo Fortunato, que teve sua atuação muito elogiada pelos presentes.

Os professores contemplados destacaram a importância de receberem os novos equipamentos tecnológicos.

– Ganhar esse notebook representa para nós, gestores, uma ferramenta importante para otimizar as demandas administrativas da escola e pensar nos projetos pedagógicos a serem desenvolvidos pelos professores com os alunos – avaliou Mariana Máximo, diretora da Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira, localizada no Parque das Palmeiras.

A professora Lívia Leite, que desenvolve um projeto de TikTok com os alunos do 3º ano da Escola Municipal Manoelina Rodrigues Barbosa, do Parque Mambucaba, também aprovou a iniciativa da Prefeitura de Angra.

– As tecnologias cada vez mais estão fazendo parte do nosso dia a dia e, inclusive, mais ainda na educação. Por isso o notebook é uma ferramenta muito importante, porque vai nos auxiliar no desenvolvimento das atividades, oportunizando atividades educativas para a construção do conhecimento dos alunos – destacou a professora.

A cerimônia de entrega dos notebooks para os profissionais da Educação foi acompanhada e aplaudida pelos vereadores Titi Brasil, Jane Veiga, Jorge Eduardo Mascote e Dudu do Turismo, além do diretor da Estácio, Guilherme Monteiro de Carvalho

