Profissionais da Educação de BM participam de ciclo formativo - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 17:30 horas

Processo visa capacitar orientadores das unidades escolares para a volta às aulas



Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Educação (SME) deu início na quarta-feira (01), ao ciclo formativo 2023, que tem o objetivo de capacitar os profissionais da rede municipal para receber os estudantes no retorno às aulas. O primeiro encontro aconteceu no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, e a programação segue até dia 10 nas unidades escolares, envolvendo todos os seus servidores e totalizando 190 horas de formação.

A assessora do Ensino Fundamental II, Ana Claúdia Veiga, ressaltou que o ciclo formativo tem o intuito de “receber os profissionais a fim de debater as ações do planejamento do trabalho de todo o ano letivo”.

No encontro realizado no Washington Luiz, os orientadores pedagógicos participaram de uma formação com a presença do secretário de Educação, Marcus Barros. Ele comentou que o ciclo formativo é fundamental para a capacitação dos profissionais de educação.

“É um orgulho poder discutir e formar educadores da nossa rede municipal. Aproveitamos a oportunidade também para lançar a nossa Escola de Formação de Servidores. Ela vai além da formação dos professores, englobando todo o corpo profissional da escola, como auxiliares de serviços gerais, secretários e orientadores educacionais”, informou Marcus.

Uma das participantes do ciclo formativo é a orientadora pedagógica da Escola Municipal Professor Moacyr Arthur Chiesse, Bianca Mangeli. Ela disse que a formação para orientadores pedagógicos representa um momento privilegiado de planejamento para o ano de 2023. “Além de nos permitir a reflexão da prática pedagógica é também uma grande oportunidade de nos capacitarmos diante da proposta curricular da nossa rede de ensino em consonância com a legislação vigente”.

As aulas na rede municipal de Barra Mansa retornarão no dia 13 de fevereiro, sendo esperados cerca de 18 mil alunos.