Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 09:29 horas

Imunização será realizada pelo sistema drive-thru nos dias 28 e 30 deste mês, a partir das 8h30, na Área de Exposições da cidade

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicará a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em dois grupos de profissionais da Educação nos próximos dias, pelo sistema drive-thu na Área de Exposições. No dia 28 de julho, quarta-feira, a partir das 8h30, os profissionais da área entre 40 e 49 anos de idade vão receber a segunda dose da AstraZeneca/Oxford. Já no dia 30 de julho, sexta-feira, também a partir das 8h30, é a vez dos profissionais da Educação de 18 a 39 anos receberem a segunda dose do mesmo imunizante. Este público, da Educação Infantil ao Ensino Superior, inclui desde os auxiliares de serviços gerais até os diretores das unidades de ensino.

O município de Resende, que se consolidou como um dos primeiros do País a imunizar essa categoria profissional, começou o processo no dia 28 de abril com a primeira dose, tendo se estendido até o dia 7 de maio, em três drive-thrus. Nos dias 10 e 22 de junho, ainda houve imunização para os remanescentes do grupo na Unidade de Pronto Atendimento do Paraíso. No último dia 21 de julho, os profissionais da Educação com a faixa etária acima de 50 anos foram contemplados com a segunda dose da AstraZeneca. Nos dias 21, 28 e 30 julho, foram disponibilizadas 3.655 doses da AstraZeneca para este público-alvo.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que esta etapa do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 ganhou destaque diante do cenário nacional, uma vez que Resende foi uma das primeiras cidades a iniciar o processo.

”Ao proteger os nossos profissionais da Educação, desde os diretores até os funcionários de apoio às escolas, estamos cuidando do futuro do nosso Brasil, uma vez que a iniciativa alcança as crianças e os jovens no que diz respeito à segurança sanitária. O que começou em abril faz parte do processo de volta às aulas presenciais ainda no segundo semestre de 2021. Tenho grande satisfação em participar de decisões tão importantes com dedicação e responsabilidade na história da saúde mundial, que vão refletir nas próximas décadas. É fundamental destacar que a pandemia ainda não acabou, por isso, mesmo após a vacinação, todos devem continuar respeitando os protocolos de segurança sanitária, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado”, reforça.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, lembrou como está o andamento da campanha contra a Covid-19 no município.

”Atualmente, o cadastro para a vacinação contra a doença está aberto para a população geral a partir de 30 anos de idade, que reside fora da área de Estratégia da Saúde da Família (ESF), no site institucional da Prefeitura (www.resende.rj.gov.br). A resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra o novo coronavírus deve ser aguardada, pois a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina entregues, gradualmente, pelo governo federal. As pessoas com menos de 30 anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente. Já os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde”, ressalta.