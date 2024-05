Profissionais da educação são convocados em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra convocou, nesta sexta-feira (10), 482 novos profissionais para a rede pública municipal de ensino. As novas convocações, publicadas no Boletim Oficial nº 1.885, incluem 233 monitores de educação especial, 56 berçaristas, 11 inspetores de alunos, 174 professores MG-4 (Docente I) e oito professores MG-2 (Docente II). Esta ação será a última válida pelo Concurso Público realizado em 2019, elevando o total de convocados para 2.025 profissionais.

Os monitores de educação especial e berçaristas terão uma carga horária de 35 horas semanais, totalizando 175 horas mensais. Os inspetores de alunos trabalharão 40 horas semanais, somando 200 horas mensais. Já os professores MG-4 (Docente I) terão uma carga de 22,3 horas semanais, equivalente a 112,3 horas mensais, enquanto os professores MG-2 (Docente II) cumprirão 20 horas semanais, totalizando 100 horas mensais.

– Essa nova convocação evidencia o compromisso da Prefeitura de Angra com a educação especial, trazendo mais 233 monitores especializados permanentes no nosso quadro de funcionários. Além disso, estamos chamando novos 182 professores para garantir que não haja falta de docentes nas escolas da cidade. Vale ressaltar que o salário dos professores em Angra, considerando sua carga horária, está acima do piso nacional do magistério. São iniciativas como essa que nos consolidam como a cidade da educação – comentou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO

Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Executiva de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Cônegos de Bittencourt, nº 108, Centro. É essencial seguir as datas e horários estipulados no B.O para evitar aglomerações.

Os candidatos devem cumprir com as obrigações admissionais detalhadas no Portal do Servidor: https://portaldoservidor.angra.rj.gov.br/. A documentação e formulários exigidos devem ser enviados digitalmente dentro de cinco dias corridos a partir da convocação, com a análise ocorrendo nos cinco dias úteis subsequentes.

Os documentos pessoais devem ser escaneados em formato PDF a partir dos originais, incluindo uma foto 3×4 em JPG, todos com tamanho máximo de 750 KB, legíveis e válidos. Os formulários obrigatórios precisam ser digitados, impressos, datados, assinados, escaneados em PDF separadamente e de forma legível, como os referentes a acúmulo de cargo e auxílio federal. Candidatos sem conta no Bradesco devem levar o formulário de abertura de conta no dia da convocação.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o Portal do Servidor: https://portaldoservidor.angra.rj.gov.br/, o B.O nº 1.885: https://bit.ly/3wmu2Yb ou entrar em contato com a Secretaria Executiva de Recursos Humanos pelo telefone: (24) 3365-5391.