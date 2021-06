Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 14:08 horas

Imunização será de 8h às 16h, na Ilha São João, no sistema drive-thru

Volta Redonda – Nesta quarta-feira (02), profissionais da Educação, entre 18 e 59 anos, em atividade nas redes pública e privada serão imunizados contra a Covid-19, em Volta Redonda. Os profissionais devem comprovar que moram ou que trabalham no município para receberem a aplicação da primeira dose da AstraZeneca. A vacinação será de 8h às 16h, no sistema drive-thru, e com área exclusiva para imunização de pedestres.

Segundo a prefeitura de Volta Redonda, serão vacinados profissionais do ensino fundamental, médio, cursos técnicos, EJA e superior. Serão incluídos todos os profissionais que trabalham na Educação e não somente professores. Pessoal da secretaria, faxina, portaria e manutenção nessa faixa etária estão inseridos.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe há menos de 15 dias serão vacinadas após o intervalo entre os imunizantes nas Unidades de Saúde.

Documentação

Os profissionais da educação em atividade devem apresentar no ato da vacinação crachá, contracheque ou contrato de trabalho, além do documento de identidade, comprovante de residência em Volta Redonda, CPF ou cartão do SUS.