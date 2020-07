Profissionais da saúde de Barra Mansa farão testagem em massa para Covid-19 na próxima semana

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 20:25 horas

Município recebeu mais 2500 testes rápidos do Governo do Estado

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou na noite desta sexta-feira (03), que nesta semana recebeu mais 2500 testes novos para detectar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, do governo do estado. Durante a live divulgada nas redes sociais, o prefeito destacou que profissionais de saúde farão testagem em massa para coronavírus na próxima semana.

– Semana que vem, estaremos encaminhando esses testes para toda equipe da saúde. Essas pessoas estão se dedicando, se entregando, estão na linha de frente. Conseguimos receber mais testes do governo do estado, mais 2500 testes que serão utilizados nessa semana para aumentar esse cinturão de controle em torno das pessoas, garantindo que aquelas que estejam mais próximas do contato com pacientes da Covid-19, que não estejam positivas. Eu defendo a testagem em massa, mas os testes são caros e muito difícil de nós conseguirmos – destacou o prefeito, acrescentando que profissionais de saúde que trabalham em postos de saúde e em serviços domiciliares farão as testagens.

Ocupação hospitalar

Drable destacou que a taxa de ocupação hospitalar municipal é de 38% nos leitos de CTI, 16% nos leitos clínicos e 13% dos respiradores estão sendo utilizados.

Sobre os leitos de CTI, cerca de oito pessoas ocupam a UTI da Santa Casa de Misericórdia. Já nos leitos clínicos, são oito moradores internados na Santa Casa de Misericórdia e três no Centro de Triagem para Tratamento da Covid-19. Além disso, quatro respiradores estão sendo utilizados na Santa Casa.

– O aumento de casos positivos tem sido na ordem de quatro a quatro e meio por cento ao dia (4%-4,05%), o que é um número abaixo daquele estabelecido como meta para manter o comércio da cidade funcionando. É importante dizer que esses números, mesmo com a cidade funcionando, ainda são razoáveis, mas é fundamental dizer que para os números não crescerem, as atitudes individuais de cada um são essenciais. Isso tem mostrado que podemos sim funcionando, que podemos trabalhar, que os pais de família podem garantir o sustento dos seus filhos, mas que por outro lado precisam de utilizar toda forma de prevenção: sejam com as máscaras , seja com a higiene com álcool em gel – detalhou o prefeito.