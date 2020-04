Profissionais da saúde de Miguel Pereira aplaudem primeira paciente de Covid-19 que recebeu alta do CTI

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 07:35 horas

Miguel Pereira – Um vídeo emocionante divulgado pela prefeitura de Miguel Pereira mostra a primeira paciente, diagnosticada com coronavírus, que recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva), sendo considerada curada da Covid-19.

A paciente é uma mulher, que apresentou sintomas da doença no último sábado (11), e procurou o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, onde ficou internada na CTI. De acordo com a prefeitura, ela não estava em estado grave.

Segundo o último boletim informativo, Miguel Pereira possui cinco casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que a primeira morte no estado do Rio de Janeiro foi registrada no município por uma senhor de 63 anos, e quatro casos suspeitos.