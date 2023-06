Profissionais da Saúde recebem capacitação sobre gripe aviária em VR

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 11:52 horas

Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde reuniu diversos setores das redes pública e privada

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu uma capacitação sobre gripe aviária com profissionais de saúde das redes pública e privada do município, na tarde dessa quarta-feira (31).

A qualificação aconteceu na sede da secretaria, no bairro Niterói, com a participação das vigilâncias Ambiental, Sanitária e Epidemiológica. O objetivo foi definir protocolos de ação conjunta, além de dar orientações à população sobre o vírus H5N1, subtipo da Influenza, que atinge principalmente aves, mas também pode contaminar mamíferos.

O vírus da gripe aviária está em circulação no estado do Rio de Janeiro, porém nenhum caso de contaminação em seres humanos foi registrado até o momento no Brasil. O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, citou que a orientação para população é que caso encontrem, não recolham aves doentes ou mortas, já que as infecções em humanos pelo vírus H5N1 ocorrem por meio do contato direto com aves infectadas.

“A orientação é acionar a Vigilância Ambiental para recolhimento da ave, que será encaminhada para exames de detecção do vírus. Outras orientações podem ser obtidas pelo telefone da vigilância: (24) 3339-4555. É importante também que pessoas que tenham pássaros silvestres em casa ou que trabalhem em locais como granjas que redobrem os cuidados sanitários”, comentou.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, mencionou que a capacitação também orientou os profissionais para notificação de casos suspeitos.

“Essa qualificação dos profissionais de saúde, que atuam na rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda, é muito importante. Uma das orientações repassadas foi sobre as notificações de possíveis casos suspeitos e agravos relacionados à saúde, para que medidas sanitárias possam ser adotadas em prol da saúde da população”, disse Milene.