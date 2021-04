Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 16:46 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde realizará nesta quarta-feira (28), a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em profissionais de saúde agendados com a vacina AstraZeneca. A ação acontecerá no Parque da Cidade e o atendimento será feito apenas na “Tenda da Vacina”, sem o sistema drive-thru.

Os profissionais da saúde deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. É indispensável a apresentação do cartão de vacina para a segunda dose.

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, ainda aguarda a chegada de mais vacinas Coronavac para dar continuidade ao plano de imunização.