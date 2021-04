Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 16:49 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde vai realizar uma grande ação de imunização nos dias 8 e 9 de abril, quinta-feira e sexta-feira da próxima semana, no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, das 8h às 17h, em Angra dos Reis. O público-alvo serão os 1.499 profissionais de saúde que se cadastraram no site da prefeitura até a quinta-feira (1°).

Todos os inscritos receberam em seus e-mails a confirmação do cadastro com data e horário marcados para a vacinação, além dos documentos necessários, entre eles a declaração de vínculo do profissional com instituição de saúde do município.

Vacinação dos profissionais da saúde

Dia 8 de abril, quinta-feira: às 8h – inscrições 01 a 90; às 9h – inscrições 90 a 181; 10h – inscrições 182 a 272; às 11h – inscrições 273 a 363; ao meio dia – inscrições 364 a 409; às 13h – inscrições 410 a 454; às 14h – inscrições 455 a 545; às 15h – inscrições 546 a 636; às16h – inscrições 637 a 730.

Dia 9 de abril, sexta-feira: às 8h – inscrições 731 a 821; às 9h – inscrições 822 a 912; às 10h – inscrições 913 a 1.003; às 11h – inscrições 1.004 a 1.094; às 12h – inscrições 1.095 a 1.140; às 13h – inscrições 1.141 a 1.186; às 14h – inscrições 1.187 a 1.277; às 15h – inscrições 1.278 a 1.368; e às 16h – inscrições 1.369 a 1.499.