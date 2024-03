Profissionais do Hospital da Mulher recebem homenagem

Barra Mansa – O Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura, também conhecido como Hospital da Mulher de Barra Mansa, no bairro Ano Bom, preparou um café da tarde especial para todas as suas funcionárias, com presentes e lembranças, nesta sexta-feira (8). Atualmente a unidade conta com 160 profissionais mulheres e 47 homens. A ação contou com materiais informativos que reforçam ações em alusão ao mês da mulher e de conscientização sobre promoção integral à saúde da mulher. A unidade de saúde também recebeu a visita do Padre Iago, para dar bençãos às funcionárias e mulheres do local.

O 8 de março é celebrado pelas Nações Unidas desde 1975 em memória às mulheres que eram operárias de uma fábrica de tecidos e morreram queimadas após uma grande greve por direitos trabalhistas. Porém, o intuito não é só comemorar a luta feminina. O maior objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual, levando em conta que a mulher ainda sofre preconceito e desvalorização no mercado de trabalho.

A enfermeira e diretora do Hospital da Mulher, Priscila Dotta, reforçou como é especial lembrar da data como sinônimo de resiliência e força.

– Nós, mulheres, empreendedoras, mães, podemos brilhar em todas as áreas de nossas vidas. Neste dia, comemoramos nossa coragem de ser o que temos vontade, com determinação, levando inspiração para outras gerações. Hoje preparamos esse café, com mimos para nossas colaboradoras, para reforçar a importância de cada uma delas em nossa caminhada até aqui.

Aproveitando a ocasião, Priscila ainda falou sobre o retorno de visita de gestantes na unidade, o que havia sido interrompido desde a pandemia de covid-19. A ação tem o objetivo de levar conhecimento e acolhimento às futuras mães, para que recebam esclarecimentos sobre como proceder quando tiverem que dar entrada no Hospital. “O retorno de visita das gestantes, a partir de 30 semanas de gestação, acontece a partir da próxima sexta-feira, das 9h às 10h, e deve ser agendado pelo PSF mais próximo, para que possamos entrar em contato – explicou.

Acolhimento da mulher

De acordo com a gerente de enfermagem do Hospital da Mulher, Flávia Carvalho, é essencial relembrar a importância do acolhimento nas atividades integrais da saúde feminina, como o planejamento familiar e em destaque o banco de leite, inaugurado em 2022, com o objetivo de nutrir os recém-nascidos que precisam de atendimento na UTI Neonatal.

– Algumas crianças precisam de cuidados especiais ao nascer, tendo que esperar um tempo para o contato mais próximo. Por isso temos o banco de leite aqui e qualquer pessoa que tenha dificuldades ou queira ser doadora de leite é só estar nos procurando aqui no Hospital da Mulher de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Amamentar é alimentar de amor, carinho e dedicação.”, ressaltou.

Flávia ainda destacou que para doação a um banco de leite humano, o leite materno deve ser armazenado em frascos de vidro de boca larga e tampa de plástico previamente higienizados com água e sabão e depois fervidos por 15 minutos.

Para ser doadora, basta ter vontade de doar; ter o cartão de Pré-Natal, e exames de sangue (VDRIL / Hepatite B / HIV / HTLV / Hematócrito); a criança deve estar em aleitamento exclusivo em livre demanda e com adequação ganho de peso ponderal; e a doadora não pode ser usuária de drogas ilícitas, álcool e determinadas medicações que serão avaliadas pelo setor.

O Hospital da Mulher de Barra Mansa está localizado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0719.

FÁTIMA LIMA PARTICIPA DE CAFÉ ESPECIAL

Na manhã desta sexta-feira (8), a Secretaria de Educação promoveu um café da manhã especial para as mulheres do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla). A ação foi organizada pela vice-prefeita e secretária da Educação, Fátima Lima, e contou com gincanas e dinâmicas em grupo, além da presença das colaboradoras do município, do prefeito Rodrigo Drable e do vereador Vicente Reis.

Fátima aproveitou a oportunidade para agradecer e parabenizar todas as mulheres na data especial. “Nós mulheres, únicas e fortes, podemos conquistar cada vez mais. A nossa união faz com que, juntas, possamos fortalecer laços e quebrar paradigmas.”, destacou.

O Prefeito Rodrigo Drable, desejou um Feliz Dia Internacional da Mulher a todas e agradeceu a parceria da vice-prefeita e atual secretária de Educação por todos esses anos juntos. “Queria parabenizar todas e agradecer a Fátima por aceitar participar dessa caminhada, com muito trabalho e respeito em nossa parceria, onde sempre fizemos o nosso melhor”, ressaltou.