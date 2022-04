Programa ‘Cidadania Animal’ da Prefeitura de Volta Redonda é aprovado por protetores

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 15:09 horas

Cães e gatos provenientes de fiscalização de maus-tratos são os primeiros beneficiados com castrações

Volta Redonda- O programa “Cidadania Animal” da Prefeitura de Volta Redonda está sendo elogiado por protetores independentes, ganhando a aprovação de quem já precisou e utilizou o projeto. O “Cidadania Animal” viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando esses protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais) no atendimento, e levando os animais para serem castrados. O projeto é realizado por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que, através do programa RJPET, realiza o procedimento de castração.

Quase 200 animais provenientes de fiscalização de maus-tratos acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) já foram beneficiados com o projeto. Nesta terça-feira, dia 26, mais 18 animais foram levados para castração. A estimativa é de que cerca de 5 mil animais, entre cães e gatos, sejam atendidos neste primeiro momento.

Protetores independentes e ONGs de Volta Redonda – cadastrados na SMMA – também estão sendo auxiliados pelo programa e acompanham de perto as ações. A protetora Nadia Cambraia destacou que o “Cidadania Animal” tem feito a diferença na vida dos animais.

“Quero agradecer ao prefeito Antonio Francisco Neto, à secretaria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal e também ao vereador Renan Cury, que têm nos apoiado. Pela primeira vez os protetores estão sendo apoiados, estamos muito agradecidos em prol da causa animal”, citou.

As cirurgias estão sendo feitas no Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real. O deslocamento dos animais é feito pela Prefeitura de Volta Redonda, que preparou uma ambulância para atender o projeto.

Outra protetora, Aiane Bonfim, do grupo Resgate Animal de Volta Redonda, mencionou que o projeto tem contribuído para o bem-estar dos animais.

“Quero agradecer à Ana Andrade da SMMA, ao Anselmo do Cirac, ao prefeito Neto e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo programa ‘Cidadania Animal’. Nós protetores estamos muito felizes e empolgados por participar e poder contribuir para o bem-estar dos animais”, destacou Aiane.

A protetora Rosimar Medeiros do Couto aprova a iniciativa do programa.

“Quero parabenizar o trabalho de castração do ‘Cidadania Animal’, uma excelente iniciativa que tem ajudado muita gente que não tem condições de pagar pra levar seus animais pra castrar. Inclusive nós protetores individuais, que antes pagávamos pelo procedimento, pois nós resgatamos muitos animais e a nossa prioridade sempre foi a castração. E agora com esse trabalho, criamos uma parceria. O projeto, além de nos ajudar na castração, ainda viabiliza o transporte, só temos a agradecer”, disse Rosimar.

O “Cidadania Animal” tem proporcionado agilidade nos procedimentos de castração. Um dos objetivos do projeto é zerar a fila de espera que atualmente existe no CCZ. O procedimento cirúrgico contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Além disso, também colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos.

RJPET

O projeto RJPET também está disponível para a população em geral. Moradores de Volta Redonda que queiram castrar o seu animal de estimação devem fazer o cadastro pelo site: https://rjpet.com.br/entrar. O projeto é custeado pelo Governo do Estado, com a execução dos procedimentos em clínicas privadas credenciadas.

Em Volta Redonda, quatro clínicas veterinárias estão cadastradas para realizarem o procedimento, sendo elas: Clínica Pacheco, no bairro Retiro; Seme VET, no Conforto; Pet Show, bairro Água Limpa; e Provet, localizada no Jardim Belvedere.

As vagas para castração são disponibilizadas de acordo com a capacidade de atendimento de cada clínica veterinária. Além da castração, os remédios do período pós-cirúrgico estão incluídos e serão ofertadas sem custo ao usuário.

A medida atende um animal por CPF a cada mês. É necessário disponibilizar um e-mail para entrar no sistema e criar a conta. Durante o cadastro, o usuário poderá escolher o dia, horário e a clínica para a realização da castração.

No dia do procedimento, é necessário apresentar cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

TERMOS DA CASTRAÇÃO:

O animal precisa residir no estado do Rio de Janeiro;

O animal deve ter no mínimo 6 meses e no máximo 7 anos de idade;

Animais braquicefálicos (conhecidos por terem uma cabeça de formato “achatado” e o focinho de tamanho “encurtado”) não poderão ser castrados;

O animal deve ter o peso mínimo de 3 kg e máximo de 25kg;

O animal deve estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 12 horas antes da cirurgia;

Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento;

O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do procedimento; No dia da cirurgia, indicar ao veterinário caso o animal esteja fazendo uso de algum medicamento;

Fêmeas no cio, gestantes ou que estão amamentando não poderão ser castradas; Cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam agressivos, usar focinheira;

Cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal; O animal passará pela avaliação do veterinário antes da cirurgia, e caso ele julgue necessário, o animal não será castrado;

O responsável deverá levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia;

O responsável deverá permanecer na clínica veterinária durante todo o procedimento.