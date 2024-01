Programa Comunidades de Angra retoma atividades em 2024

Angra dos Reis – As primeiras atividades do Programa Comunidades de Angra (PCA) em 2024 foram realizadas pela Prefeitura nos bairros da Sapinhatuba e do Morro do Carmo. A partir da parceria entre a administração municipal e os moradores, a iniciativa tem o objetivo de promover mudanças rápidas nos bairros por meio de serviços e pequenas obras que causem grande impacto positivo na vida das pessoas.

Na Sapinhatuba I, a equipe do PCA começou a ouvir os moradores na manhã desta quinta-feira (18) e seguirá nesta sexta-feira (19), das 9h às 15h. É a primeira fase do programa, crucial para reunir as principais necessidades do bairro e guiar o andamento dos trabalhos nas três etapas seguintes. Na 2ª fase, as demandas são catalogadas; na 3ª, os moradores escolhem as prioridades; e na 4ª etapa é apresentado o plano de ação da Prefeitura para aquele local.

– Em geral, as quatro fases do programa duram dois meses. Na primeira etapa, vamos ao bairro, montamos uma tenda e conversamos com o morador. É o momento que a pessoa diz, na visão dela, o que o bairro está precisando – explica o diretor de Gestão do PCA, Heraldo França, que esteve na Sapinhatuba I.

Na quarta-feira (17), a equipe do PCA foi ao Morro do Carmo para apresentar o plano de ação para o local. Estiveram presentes representantes das Secretarias de Saúde, de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, e de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

– A reunião foi muito produtiva. Passamos as demandas e os moradores puderam debater as questões com a Prefeitura. Essa aproximação entre a população e a administração municipal é muito importante – contou o presidente da Associação de Moradores do Morro do Carmo, Alax Jr.

Nesta sexta-feira, às 18h30, a equipe do PCA seguirá para a Gamboa do Belém, para concluir a última etapa do projeto no bairro. Até o momento, o PCA já visitou 25 bairros de Angra. O projeto vai acontecer da Garatucaia ao Parque Mambucaba, incluindo as ilhas.

Saiba mais sobre o PCA

O Programa Comunidades de Angra surgiu em 2004, com o nome de “Comunidades de Angra”. A ação foi idealizada pelo atual secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, que na época era secretário de Obras no segundo governo do prefeito Fernando Jordão.

O programa foi reativado em 2023. A equipe visitou 25 bairros, ouviu 1.796 moradores e catalogou 8.572 demandas. O PCA possui um conselho integrado por representantes de dez secretarias municipais, responsáveis por acompanhar a execução das obras e informar sobre o andamento delas.