Programa da Faetec abre 120 vagas na região Sul Fluminense

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:35 horas

Sul Fluminense – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, mantém abertas as inscrições para 120 vagas no curso de Qualificação Profissional na Região Médio Paraíba. As inscrições são gratuitas, ficam abertas até às 12h do dia 31 de maio e devem ser feitas pelo site da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

A oportunidade faz parte do programa Novos Caminhos – Qualifica Mais Emprega Mais, do Governo Federal, e oferece vagas para o curso profissionalizante em Auxiliar Pedagógico, nas cidades de Valença, com 20 vagas; Barra do Piraí (20); Barra Mansa (20), e Rio Claro (20); Resende (20); e Pinheiral (20). Para se inscrever, é preciso ter no mínimo 17 anos e Ensino Médio completo. O curso tem carga horária de 200h.

O processo seletivo se dará por meio de sorteio, a ser realizado no dia 31 de maio, após o encerramento das inscrições. O período de matrículas vai do dia 1º ao dia 07 de junho e o início das aulas está previsto para o dia 19 de junho. Os candidatos contemplados pelo sorteio que efetivarem a matrícula terão direito à bolsa formação, que garante auxílio para transporte e lanche durante o período do curso.

Durante a formação, o aluno irá aprender como contribuir para o desenvolvimento de ações integradas no âmbito escolar. O curso ensina o processo de elaboração de projetos pedagógicos e planos de cursos; organização didática e metodológica das atividades pedagógicas; processos de avaliação do ensino e da aprendizagem, entre outros temas.