Programa de Estagio 2024 da Saint-Gobain

Barra Mansa – A Saint-Gobain Canalização, fabricante de tubos e acessórios de ferro fundido dúctil, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2024. As vagas são para estudantes a partir do 3º semestre dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias, Logística e Psicologia. As inscrições podem ser feitas no link e estão abertas até o dia 2 de junho.

Os estudantes aprovados terão carga horária de seis horas diárias, em sistema de trabalho presencial na unidade industrial localizada em Barra Mansa (RJ). Além da bolsa auxílio, os novos estagiários terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, auxílio academia e acesso ao refeitório. O contrato de estágio terá início no mês de julho.

Programa de Estágio 2024

Prazo para inscrições: até o dia 2 de junho

Vagas: Estudantes a partir do 3º semestre dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias, Logística e Psicologia.