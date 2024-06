Programa de Estágio da CSN abre vagas no Sul Fluminense

Os estudantes de nível superior precisam estar no penúltimo ou no último ano dos cursos, ter disponibilidade de seis horas diárias e poder realizar o estágio de forma presencial.

Sul Fluminense – A CSN abriu inscrições para o Programa de Estágio CSN 2024 para as cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende. Estudantes de nível técnico, superior e engenharias podem se inscrever até o dia 28 de maio no site www.csn.com.br/oportunidades.